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Зеленський на саміті лідерів ЄС розповів про основні потреби України

Тетяна Висоцька, Тетяна ОлійникЧетвер, 26 червня 2025, 20:34
Зеленський на саміті лідерів ЄС розповів про основні потреби України
Фото - getty images

Президент України Володимир Зеленський звернувся до саміту лідерів ЄС 26 червня за відеозв’язком і розповів про основні потреби України та проблематику, вирішення якої Україна чекає від Європейського Союзу.

Джерело: про це кореспондентці "Європейської правди" розповіли дипломатичні джерела, обізнані з перебігом обговорення українського питання на Європейській Раді

Деталі: Зеленський виголосив промову, приєднавшись до засідання Європейської Ради 26 червня в Брюсселі за відеозв’язком.

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"Президент Зеленський звернувся до лідерів ЄС за відеозв’язком, у промові він торкнувся усіх головних питань і проблем, які обговорюють Україна та Євросоюз", – повідомив дипломат однієї з держав ЄС.

Окрім цього, європейський посадовець, обізнаний з перебігом обговорення, повідомив, що Зеленський виголосив промову, але не брав участь у спільній дискусії з лідерами ЄС.

"Після того, як президент Зеленський завершив свій спіч, лідери Євросоюзу продовжили обговорення України у закритому форматі", – сказав європосадовець.

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На саміті лідерів, як відомо, планують погодити 18-й пакет санкцій проти РФ, проти якого виступають Угорщина і Словаччина.

Більше про те, чого можна очікувати від Європейської ради 26-27 червня – у статті: Євросоюз між Орбаном і Трампом. Яких новин чекати Україні щодо санкцій та членства у ЄС.

ЗеленськийЄС
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