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Зеленский на саммите лидеров ЕС рассказал об основных потребностях Украины

Татьяна Высоцкая, Татьяна ОлейникЧетверг, 26 июня 2025, 20:34
Зеленский на саммите лидеров ЕС рассказал об основных потребностях Украины
Фото - getty images

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к саммиту лидеров ЕС 26 июня по видеосвязи и рассказал об основных потребностях Украины и проблематике, решения которой Украина ждет от Европейского Союза.

Источник: об этом корреспонденту "Европейской правды" рассказали дипломатические источники, знакомые с ходом обсуждения украинского вопроса на Европейском Совете

Детали: Зеленский произнес речь, присоединившись к заседанию Европейского Совета 26 июня в Брюсселе по видеосвязи.

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"Президент Зеленский обратился к лидерам ЕС по видеосвязи, в речи он коснулся всех главных вопросов и проблем, которые обсуждают Украина и Евросоюз", – сообщил дипломат одного из государств ЕС.

Кроме этого, европейский чиновник, знакомый с ходом обсуждения, сообщил, что Зеленский произнес речь, но не участвовал в совместной дискуссии с лидерами ЕС.

"После того, как президент Зеленский завершил свой спич, лидеры Евросоюза продолжили обсуждение Украины в закрытом формате", – сказал еврочиновник.

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На саммите лидеров, как известно, планируют согласовать 18-й пакет санкций против РФ, против которого выступают Венгрия и Словакия.

Больше о том, чего можно ожидать от Европейского совета 26-27 июня – в статье: Евросоюз между Орбаном и Трампом. Каких новостей ждать Украине относительно санкций и членства в ЕС.

ЗеленскийЕС
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