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У Києві намагалися підірвати бійця "Азову", заклавши вибухівку у скутер

Станіслав Погорілов, Валентина РоманенкоЧетвер, 26 червня 2025, 20:39
У Києві намагалися підірвати бійця Азову, заклавши вибухівку у скутер
фото: скриншот з відео

Правоохоронці затримали агента російських спецслужб, який у Дніпровському районі Києва намагався підірвати бійця бригади Нацгвардії "Азов", заклавши вибухівку у скутер.

Джерело: Київська міська прокуратура, СБУ, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Дослівно Київська міськпрокуратура: "За даними слідства, мешканець Київщини, який був завербований російськими спецслужбами і діяв в інтересах держави-агресора, приїхав до столиці з метою підготовки до вчинення терористичного акту. На виконання завдання ворога, на орендованій квартирі підозрюваний виготовив вибуховий пристрій за наданими куратором інструкціями.

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Після цього замовник злочину придбав на сайті оголошень скутер, в який необхідно було закласти вибухівку. Скутер з вибухівкою підозрюваний мав залишити за вказаною адресою у Дніпровському районі Києва".

 

Деталі: За даними джерела УП в правоохоронних органах, об’єктом цього теракту мав стати боєць бригади Нацгвардії "Азов". Українського воїна виманили під приводом "побачення" із дівчиною, з якою той "познайомився" в мережі Інтернет.

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Ворог дистанційно активував вибухівку, яка знаходилася у скутері, припаркованому поруч із "місцем побачення".

Як свідчить відео, оприлюднене прокуратурою, в останній момент військовий зупинився за кілька кроків від скутера і в підсумку отримав незначні ушкодження, оскільки й вибухівка спрацювала неналежним чином.

За виконання такого завдання молодику обіцяли заплатити 400 тис. грн.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Прокурори Київської міської прокуратури повідомили про підозру молодику у вчиненні терористичного акту.

Що було раніше: Перед цим у Харкові затримали 19-річну мешканку, яку підозрюють у здійсненні теракту: за завданням російських спецслужб вона передала українським військовим начинений вибухівкою скутер під виглядом "волонтерської допомоги". Унаслідок вибуху один боєць загинув, інший – зазнав поранення.

КиївпрокуратураСБУполіція
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