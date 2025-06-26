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В Киеве пытались взорвать бойца "Азова", заложив взрывчатку в скутер

Станислав Погорилов, Валентина РоманенкоЧетверг, 26 июня 2025, 20:39
В Киеве пытались взорвать бойца Азова, заложив взрывчатку в скутер
фото: скриншот с видео

Правоохранители задержали агента российских спецслужб, который в Днепровском районе Киева пытался взорвать бойца бригады Нацгвардии "Азов", заложив взрывчатку в скутер.

Источник: Киевская городская прокуратура, СБУ, собеседник УП в правоохранительных органах

Дословно Киевская горпрокуратура: "По данным следствия, житель Киевщины, который был завербован российскими спецслужбами и действовал в интересах государства-агрессора, приехал в столицу с целью подготовки к совершению террористического акта. На выполнение задания врага, на съемной квартире подозреваемый изготовил взрывное устройство по предоставленным куратором инструкциям.

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После этого заказчик преступления приобрел на сайте объявлений скутер, в который необходимо было заложить взрывчатку. Скутер со взрывчаткой подозреваемый должен был оставить по указанному адресу в Днепровском районе Киева".

 

Детали: По данным источника УП в правоохранительных органах, объектом этого теракта должен был стать боец бригады Нацгвардии "Азов". Украинского воина выманили под предлогом "свидания" с девушкой, с которой тот "познакомился" в сети Интернет.

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Враг дистанционно активировал взрывчатку, которая находилась в скутере, припаркованном рядом с "местом свидания".

Как свидетельствует видео, обнародованное прокуратурой, в последний момент военный остановился в нескольких шагах от скутера и в итоге получил незначительные повреждения, поскольку и взрывчатка сработала ненадлежащим образом.

За выполнение такого задания молодому человеку обещали заплатить 400 тыс. грн.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Прокуроры Киевской городской прокуратуры сообщили о подозрении молодому человеку в совершении террористического акта.

Что предшествовало: Перед этим в Харькове задержали 19-летнюю жительницу, которую подозревают в совершении теракта: по заданию российских спецслужб она передала украинским военным начиненный взрывчаткой скутер под видом "волонтерской помощи". В результате взрыва один боец погиб, другой – получил ранения.

КиевпрокуратураСБУполиция
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