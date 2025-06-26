В Брянске дроны ГУР жгут склады с ракетным топливом и ГСМ – источник

Ударные беспилотники Главного управления разведки МОУ вечером 26 июня поразили склады хранения ракетного топлива и горюче-смазочных материалов 1061 центра материально-технического обеспечения российской армии в Брянске.

Источник: собеседник "Украинской правды" в разведке

Детали: По словам источника УП, сначала местные паблики в соцсетях сообщили о пролетах неизвестных БпЛА. Позже жители Брянска начали жаловаться на взрывы и на пожар в одном из районов города. Некоторые из местных даже не скрывали точной локации и объекта поражения.

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Причиной же взрывов и пожара на военнои обьекте в Брянске стали украинские дроны типа "Бобер", "Баклан" и "Горизонт".

По словам собеседника УП, поражение склада ракетного топлива и горюче-смазочных материалов в Брянске – это часть комплекса действий по снижению логистических возможностей российской оккупационной армии.