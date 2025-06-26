Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Брянске дроны ГУР жгут склады с ракетным топливом и ГСМ – источник

Валентина РоманенкоЧетверг, 26 июня 2025, 20:54
В Брянске дроны ГУР жгут склады с ракетным топливом и ГСМ – источник

Ударные беспилотники Главного управления разведки МОУ вечером 26 июня поразили склады хранения ракетного топлива и горюче-смазочных материалов 1061 центра материально-технического обеспечения российской армии в Брянске.

Источник: собеседник "Украинской правды" в разведке

Детали: По словам источника УП, сначала местные паблики в соцсетях сообщили о пролетах неизвестных БпЛА. Позже жители Брянска начали жаловаться на взрывы и на пожар в одном из районов города. Некоторые из местных даже не скрывали точной локации и объекта поражения.

Реклама:

 
 

Причиной же взрывов и пожара на военнои обьекте в Брянске стали украинские дроны типа "Бобер", "Баклан" и "Горизонт".

По словам собеседника УП, поражение склада ракетного топлива и горюче-смазочных материалов в Брянске – это часть комплекса действий по снижению логистических возможностей российской оккупационной армии.

ГУРбеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Глава МИД Словакии допустил, что Запад должен простить РФ "все, что произошло"
дополненоЗеленский присвоил погибшему пилоту F-16 Устименко звание Героя Украины
Сенатор Грэм заявил, что Трамп поддержал законопроект о санкциях против РФ, но "ослабленный"
Чехия предотвратила покушение Китая на вице-президента Тайваня в 2024 году
В Венгрии заявили о снятии санкций США, которые мешали россиянам расширить АЭС "Пакш"
картаСтвольная артиллерия РФ нанесла удар за километр от Сум – УП
Все новости...
ГУР
Дроны ГУР уничтожили в Крыму российские системы ПВО
Из Ирана эвакуировали 31 украинца
Зеленский: У нас есть доказательства, что Россия готовит новые военные операции в Европе
Последние новости
23:52
Бугрова добыла первую в истории Украины бронзу на бадминтонном US Open-2025
23:35
Реабилитация, отеки или спортивные травмы: как работают тейпы и что о них говорит наука
23:05
Враг наиболее активен на Покровском и Лиманском направлениях – Генштаб
22:58
Женская сборная Украины по волейболу победила Венгрию и в третий раз выиграла Золотую Евролигу-2025
22:24
колонкаАнтидронные сетки, дороги и повсеместные "Шахеды": Кириленко – о ситуации на Сумщине
22:22
видеоНа Северском направлении военные взяли в плен наемников РФ из Камеруна
22:02
Магучих уверенно одержала победу в прыжках в высоту на командном чемпионате Европы
21:51
Шмыгаль встретился с премьером Испании: обсудили оборонное сотрудничество и евроинтеграцию
21:31
Житель Харькова нашел на огороде вражеский БпЛА, который не взорвался
21:16
Сборная Украины по волейболу переиграла Болгарию в Лиге наций
Все новости...
Реклама:
Реклама: