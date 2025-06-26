ЗМІ: Лідери ЄС домовились про продовження санкцій проти РФ, але не погодили новий пакет

Лідери ЄС досягли політичної домовленості про продовження санкцій проти Росії ще на пів року, але не погодили схвалення нового пакета обмежень.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис редактора "Радіо Свободи" Рікарда Джозвяка

Деталі: За даними його джерел, лідери домовилися продовжити всі санкції проти Росії ще на шість місяців.

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Лідери домовилися продовжити всі санкції ще на шість місяців.

"Лідери не дійшли згоди щодо останнього пакета санкцій – 18-го. Словаччина досі не дала зеленого світла. Дискусії, ймовірно, відновляться між послами найближчими днями", – написав журналіст.

Він не згадав при цьому про Угорщину, яка теж погрожувала блокувати санкції.

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Словацький прем’єр Роберт Фіцо раніше заявив, що Словаччина вимагатиме відкласти голосування за 18-й пакет санкцій проти Росії до вирішення питань, що турбують Словаччину щодо постачання газу після 2027 року.

А якщо пропозицію Словаччини про відкладення голосування не підтримають, за словами Фіцо, "посол Словацької республіки отримає чітку інструкцію, чітку вказівку ветувати прийняття 18-го пакету санкцій".

Ще у понеділок глава МЗС Словаччини Юрай Бланар заявляв, що Словаччина готова підтримати пакет санкцій. Однак він додав, що Словаччина вимагатиме від ЄС "гарантій" і підтримки для пом'якшення наслідків зупинки поставок російських енергоресурсів.

Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня заявила, що, хоча вона не впевнена, що 18-й пакет санкцій проти РФ може бути узгоджений у четвер, її країна не припинить просити все нових санкцій.

Більше про те, чого можна очікувати від Європейської ради 26-27 червня – у статті: Євросоюз між Орбаном і Трампом. Яких новин чекати Україні щодо санкцій та членства у ЄС.