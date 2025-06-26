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ЗМІ: Лідери ЄС домовились про продовження санкцій проти РФ, але не погодили новий пакет

Іванна Костіна, Тетяна ОлійникЧетвер, 26 червня 2025, 20:56
ЗМІ: Лідери ЄС домовились про продовження санкцій проти РФ, але не погодили новий пакет
Фото - getty images

Лідери ЄС досягли політичної домовленості про продовження санкцій проти Росії ще на пів року, але не погодили схвалення нового пакета обмежень.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис редактора "Радіо Свободи" Рікарда Джозвяка

Деталі: За даними його джерел, лідери домовилися продовжити всі санкції проти Росії ще на шість місяців.

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Лідери домовилися продовжити всі санкції ще на шість місяців.

"Лідери не дійшли згоди щодо останнього пакета санкцій – 18-го. Словаччина досі не дала зеленого світла. Дискусії, ймовірно, відновляться між послами найближчими днями", – написав журналіст.

Він не згадав при цьому про Угорщину, яка теж погрожувала блокувати санкції.

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Словацький прем’єр Роберт Фіцо раніше заявив, що Словаччина вимагатиме відкласти голосування за 18-й пакет санкцій проти Росії до вирішення питань, що турбують Словаччину щодо постачання газу після 2027 року.

 А якщо пропозицію Словаччини про відкладення голосування не підтримають, за словами Фіцо, "посол Словацької республіки отримає чітку інструкцію, чітку вказівку ветувати прийняття 18-го пакету санкцій".

Ще у понеділок глава МЗС Словаччини Юрай Бланар заявляв, що Словаччина готова підтримати пакет санкцій. Однак він додав, що Словаччина вимагатиме від ЄС "гарантій" і підтримки для пом'якшення наслідків зупинки поставок російських енергоресурсів.

Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня заявила, що, хоча вона не впевнена, що 18-й пакет санкцій проти РФ може бути узгоджений у четвер, її країна не припинить просити все нових санкцій.

Більше про те, чого можна очікувати від Європейської ради 26-27 червня – у статті: Євросоюз між Орбаном і Трампом. Яких новин чекати Україні щодо санкцій та членства у ЄС.

ЄСсанкції
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