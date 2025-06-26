СМИ: Лидеры ЕС договорились о продлении санкций против РФ, но не согласовали новый пакет

Лидеры ЕС достигли политической договоренности о продлении санкций против России еще на полгода, но не согласовали принятие нового пакета ограничений.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение редактора "Радио Свободы" Рикарда Джозвяка

Детали: По данным его источников, лидеры договорились продлить все санкции против России еще на шесть месяцев.

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Лидеры договорились продлить все санкции еще на шесть месяцев.

"Лидеры не пришли к соглашению по последнему пакету санкций – 18-му. Словакия до сих пор не дала зеленый свет. Дискуссии, вероятно, возобновятся между послами в ближайшие дни", – написал журналист.

Он не упомянул при этом о Венгрии, которая тоже попробовала заблокировать санкции.

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Словацкий премьер Роберт Фицо ранее заявил, что Словакия будет требовать отложить голосование за 18-й пакет санкций против России до решения вопросов, беспокоящих Словакию по поставкам газа после 2027 года.

А если предложение Словакии об отложении голосования не поддержат, по словам Фицо, "посол Словацкой Республики получит четкую инструкцию, четкое указание ветовать принятие 18-го пакета санкций".

Еще в понедельник глава МИД Словакии Юрай Бланар заявлял, что Словакия готова поддержать пакет санкций. Однако он добавил, что Словакия будет требовать от ЕС "гарантий" и поддержки для смягчения последствий остановки поставок российских энергоресурсов.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что, хотя она не уверена, что 18-й пакет санкций против РФ может быть согласован в четверг, ее страна не перестанет просить все новые санкции.

Больше о том, чего можно ожидать от Европейского совета 26-27 июня – в статье: Евросоюз между Орбаном и Трампом. Каких новостей ждать Украине в отношении санкций и членства в ЕС.