На Харківщині РФ вдарила по сільгосппідприємству: поранений чоловік, загинули корови

Російські війська 26 червня завдали авіаудару по сільськогосподарському підприємству у селі Підлиман Ізюмського району на Харківщині, сталась пожежа.

Джерело: Харківська обласна прокуратура, ДСНС

Дослівно: "За даними слідства, 26 червня орієнтовно о 16:00 збройні сили РФ завдали авіаційного удару по сільськогосподарському підприємству у с. Підлиман Ізюмського району. Сталась пожежа. 40-річний чоловік отримав вибухове поранення, загинули корови".

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фото - дснс

фото - дснс

фото - дснс

Деталі: Крім того, ввечері 25 червня російська армія атакувала FPV-дроном с. Вовчанські Хутори. Боєприпас скинули на територію приватного домоволодіння, 70-річний чоловік дістав поранення.