На Харьковщине РФ ударила по сельхозпредприятию: ранен мужчина, погибли коровы

Российские войска 26 июня нанесли авиаудар по сельскохозяйственному предприятию в селе Подлиман Изюмского района Харьковской области, произошел пожар.

Источник: Харьковская областная прокуратура, ГСЧС

Дословно: "По данным следствия, 26 июня ориентировочно в 16:00 вооруженные силы РФ нанесли авиационный удар по сельскохозяйственному предприятию в с. Подлиман Изюмского района. Произошел пожар. 40-летний мужчина получил взрывное ранение, погибли коровы".

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фото - гсчс

фото - гсчс

фото - гсчс

Детали: Кроме того, вечером 25 июня российская армия атаковала FPV-дроном с. Волчанские Хутора. Боеприпас сбросили на территорию частного домовладения, 70-летний мужчина получил ранения.