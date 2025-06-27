Іран припиняє співпрацю з МАГАТЕ
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що Тегеран припиняє співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ).
Джерело: The Times of Israel з посиланням на заяву Аракчі, зроблену в ефірі іранського державного телебачення
Деталі: За словами Аракчі, іранський парламент ухвалив законопроєкт про припинення співпраці з МАГАТЕ, який згодом був остаточно затверджений Радою вартових ісламської революції, після чого набув статусу обов’язкового для виконання.
"Законопроєкт, схвалений (парламентом – ред.) і сьогодні затверджений Радою вартових... є для нас обов'язковим, і немає жодних сумнівів щодо його виконання. Відтепер наші відносини та співпраця з (МАГАТЕ – ред.) набудуть нової форми", – заявив Аракчі.
Наразі МАГАТЕ не має чіткого уявлення про те, чи останні атаки Ізраїлю та США відкинули іранську ядерну програму на роки чи лише на місяці.
Передісторія:
- Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль у четвер, 26 червня, закликав Тегеран не припиняти співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ).
- 25 червня державний секретар США Марко Рубіо зазначив, що після американського удару Іран "значно віддалений від створення ядерної зброї".
- А міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Пентагон розпочав кримінальне розслідування щодо потенційного витоку секретного звіту Агентства військової розвідки.
- Того ж дня ввечері директор Центрального розвідувального управління США Джон Редкліфф підтвердив, що американський удар по іранських ядерних об’єктах завдав їм серйозних пошкоджень.