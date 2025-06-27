Іран припиняє співпрацю з МАГАТЕ

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що Тегеран припиняє співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ).

Джерело: The Times of Israel з посиланням на заяву Аракчі, зроблену в ефірі іранського державного телебачення

Деталі: За словами Аракчі, іранський парламент ухвалив законопроєкт про припинення співпраці з МАГАТЕ, який згодом був остаточно затверджений Радою вартових ісламської революції, після чого набув статусу обов’язкового для виконання.

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"Законопроєкт, схвалений (парламентом – ред.) і сьогодні затверджений Радою вартових... є для нас обов'язковим, і немає жодних сумнівів щодо його виконання. Відтепер наші відносини та співпраця з (МАГАТЕ – ред.) набудуть нової форми", – заявив Аракчі.

Наразі МАГАТЕ не має чіткого уявлення про те, чи останні атаки Ізраїлю та США відкинули іранську ядерну програму на роки чи лише на місяці.

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