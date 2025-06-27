Иран прекращает сотрудничество с МАГАТЭ
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран прекращает сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).
Источник: The Times of Israel со ссылкой на заявление Аракчи, сделанное в эфире иранского государственного телевидения
Детали: По словам Аракчи, иранский парламент принял законопроект о прекращении сотрудничества с МАГАТЭ, который впоследствии был окончательно утвержден Советом стражей исламской революции, после чего приобрел статус обязательного для исполнения.
"Законопроект, одобренный (парламентом – ред.) и сегодня утвержденный Советом стражей... является для нас обязательным, и нет никаких сомнений относительно его выполнения. Отныне наши отношения и сотрудничество с (МАГАТЭ – ред.) приобретут новую форму", – заявил Аракчи.
В настоящее время МАГАТЭ не имеет четкого представления о том, отбросили ли последние атаки Израиля и США иранскую ядерную программу на годы или только на месяцы.
Предыстория:
- Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль в четверг, 26 июня, призвал Тегеран не прекращать сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).
- 25 июня государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что после американского удара Иран "значительно удален от создания ядерного оружия".
- А министр обороны США Пит Хэгсет заявил, что Пентагон начал уголовное расследование по поводу потенциальной утечки секретного отчета Агентства военной разведки.
- В тот же день вечером директор Центрального разведывательного управления США Джон Редклифф подтвердил, что американский удар по иранским ядерным объектам нанес им серьезные повреждения.