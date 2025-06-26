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Директор ЦРУ підтвердив серйозну шкоду, завдану іранській ядерній програмі

Іван Д'яконовЧетвер, 26 червня 2025, 05:56
Директор ЦРУ підтвердив серйозну шкоду, завдану іранській ядерній програмі
Джон Реткліфф. Фото: Getty Images

Директор Центрального розвідувального управління США Джон Редкліфф заявив, що ядерна програма Ірану зазнала серйозної шкоди внаслідок нещодавніх цілеспрямованих ударів Сполучених Штатів по об’єктах іранської інфраструктури.

Джерело: заява Редкліффа 

Деталі: Очільник американської розвідки заявив, що ЦРУ володіє сукупністю достовірних розвідувальних даних, які свідчать про суттєве пошкодження іранської ядерної програми. 

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Дослівно: "Це включає нові розвіддані, отримані з історично надійного та точного джерела/методу, про те, що кілька ключових іранських ядерних об’єктів було знищено, і їх доведеться відновлювати протягом кількох років. ЦРУ продовжує збирати додаткову інформацію з надійних джерел, щоб забезпечити повну поінформованість осіб, які приймають рішення, та наглядових органів". 

Деталі: За його словами, ЦРУ, за можливості, інформуватиме громадськість про розвиток ситуації, "з огляду на національну важливість цього питання та прагнення забезпечити прозорість".

Передісторія: 

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  • 22 червня близько 2:30 ночі за іранським часом військово-повітряні сили США атакували три ядерних обʼєкти Ірану – Фордо, Натанз та Ісфахан.
  • 24 червня CNN і The New York Times повідомили, що військові удари США по трьох іранських ядерних об'єктах не знищили основних компонентів його ядерної програми, а, ймовірно відкинули її розвиток на кілька місяців.
  • Після того як ЗМІ публікували інформацію щодо розвідданих про удар по Ірану – президент США Дональд Трамп накинувся на них з різкою критикою, звинувативши їх у поширенні "фейкових новин" з метою, за його словами, "принизити одну з найуспішніших військових операцій в історії"
  • Згодом стало відомо про наміри адміністрації Дональда Трампа обмежити обмін секретною інформацією з Конгресом після витоку даних про внутрішню оцінку, згідно з якою суботні бомбардування іранських ядерних об'єктів виявилися менш успішними, ніж стверджував президент.

розвідкаСШАІранядерна зброя
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