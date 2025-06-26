Директор ЦРУ підтвердив серйозну шкоду, завдану іранській ядерній програмі
Директор Центрального розвідувального управління США Джон Редкліфф заявив, що ядерна програма Ірану зазнала серйозної шкоди внаслідок нещодавніх цілеспрямованих ударів Сполучених Штатів по об’єктах іранської інфраструктури.
Джерело: заява Редкліффа
Деталі: Очільник американської розвідки заявив, що ЦРУ володіє сукупністю достовірних розвідувальних даних, які свідчать про суттєве пошкодження іранської ядерної програми.
Дослівно: "Це включає нові розвіддані, отримані з історично надійного та точного джерела/методу, про те, що кілька ключових іранських ядерних об’єктів було знищено, і їх доведеться відновлювати протягом кількох років. ЦРУ продовжує збирати додаткову інформацію з надійних джерел, щоб забезпечити повну поінформованість осіб, які приймають рішення, та наглядових органів".
Деталі: За його словами, ЦРУ, за можливості, інформуватиме громадськість про розвиток ситуації, "з огляду на національну важливість цього питання та прагнення забезпечити прозорість".
Передісторія:
- 22 червня близько 2:30 ночі за іранським часом військово-повітряні сили США атакували три ядерних обʼєкти Ірану – Фордо, Натанз та Ісфахан.
- 24 червня CNN і The New York Times повідомили, що військові удари США по трьох іранських ядерних об'єктах не знищили основних компонентів його ядерної програми, а, ймовірно відкинули її розвиток на кілька місяців.
- Після того як ЗМІ публікували інформацію щодо розвідданих про удар по Ірану – президент США Дональд Трамп накинувся на них з різкою критикою, звинувативши їх у поширенні "фейкових новин" з метою, за його словами, "принизити одну з найуспішніших військових операцій в історії"
- Згодом стало відомо про наміри адміністрації Дональда Трампа обмежити обмін секретною інформацією з Конгресом після витоку даних про внутрішню оцінку, згідно з якою суботні бомбардування іранських ядерних об'єктів виявилися менш успішними, ніж стверджував президент.