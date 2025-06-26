Директор ЦРУ підтвердив серйозну шкоду, завдану іранській ядерній програмі

Директор Центрального розвідувального управління США Джон Редкліфф заявив, що ядерна програма Ірану зазнала серйозної шкоди внаслідок нещодавніх цілеспрямованих ударів Сполучених Штатів по об’єктах іранської інфраструктури.

Джерело: заява Редкліффа

Деталі: Очільник американської розвідки заявив, що ЦРУ володіє сукупністю достовірних розвідувальних даних, які свідчать про суттєве пошкодження іранської ядерної програми.

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Дослівно: "Це включає нові розвіддані, отримані з історично надійного та точного джерела/методу, про те, що кілька ключових іранських ядерних об’єктів було знищено, і їх доведеться відновлювати протягом кількох років. ЦРУ продовжує збирати додаткову інформацію з надійних джерел, щоб забезпечити повну поінформованість осіб, які приймають рішення, та наглядових органів".

Деталі: За його словами, ЦРУ, за можливості, інформуватиме громадськість про розвиток ситуації, "з огляду на національну важливість цього питання та прагнення забезпечити прозорість".

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