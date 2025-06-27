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Сили оборони України відмінусували ще 970 російських загарбників – Генштаб

Іван Д'яконовП'ятниця, 27 червня 2025, 06:58
Сили оборони України відмінусували ще 970 російських загарбників – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу Сили оборони вбили та поранили 970 російських загарбників, загальні втрати ворога у війні склали 1 016 720 осіб.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 27.06.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 1 016 720 (+970) осіб,
  • танків – 10 969 (+1) од;
  • бойових броньованих машин ‒ 22 896 (+4) од;
  • артилерійських систем – 29 630 (+13) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42 240 (+87) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 53 284 (+89) од.

Дані уточнюються.

втрати у війніГенштабросійсько-українська війна
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