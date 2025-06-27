Сили оборони України відмінусували ще 970 російських загарбників – Генштаб
П'ятниця, 27 червня 2025, 06:58
За минулу добу Сили оборони вбили та поранили 970 російських загарбників, загальні втрати ворога у війні склали 1 016 720 осіб.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 27.06.25 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 1 016 720 (+970) осіб,
- танків – 10 969 (+1) од;
- бойових броньованих машин ‒ 22 896 (+4) од;
- артилерійських систем – 29 630 (+13) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42 240 (+87) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 53 284 (+89) од.
Дані уточнюються.