Силы обороны Украины отминусовали еще 970 российских захватчиков – Генштаб
Пятница, 27 июня 2025, 06:58
За прошедшие сутки Силы обороны убили и ранили 970 российских захватчиков, общие потери врага в войне составили 1 016 720 человек.
Источник: Генштаб ВСУ
Детали: Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 27.06.25 ориентировочно составили:
Реклама:
- личного состава – около 1 016 720 (+970) человек,
- танков – 10 969 (+1) ед;
- боевых бронированных машин – 22 896 (+4) ед;
- артиллерийских систем – 29 630 (+13) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 42 240 (+87) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 53 284 (+89) ед.
Данные уточняются.