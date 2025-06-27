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Силы обороны Украины отминусовали еще 970 российских захватчиков – Генштаб

Иван ДьяконовПятница, 27 июня 2025, 06:58
Силы обороны Украины отминусовали еще 970 российских захватчиков – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки Силы обороны убили и ранили 970 российских захватчиков, общие потери врага в войне составили 1 016 720 человек.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 27.06.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 1 016 720 (+970) человек,
  • танков – 10 969 (+1) ед;
  • боевых бронированных машин – 22 896 (+4) ед;
  • артиллерийских систем – 29 630 (+13) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 42 240 (+87) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 53 284 (+89) ед.

Данные уточняются.

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