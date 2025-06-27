На Хмельниччині втретє пролунали вибухи

У Хмельницькій області втретє з початку доби пролунали вибухи, раніше Повітряні сили повідомляли про російські БпЛА та швидкісну ціль в цьому регіоні, станом на 7:30 ранку в області продовжує лунає повітряна тривога.

Джерело: Суспільне, Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Деталі: За даними Суспільного, вибухи на Хмельниччині лунали близько 1:10 ночі, потім близько 2:30 і близько 7:27 ранку.

Реклама:

О 7:11 в регіоні знову оголосили повітряну тривогу.

Повітряні сили кілька разів за ніч повідомляли про рух російських безпілотників та швидкісної цілі (ймовірно, ракети), зокрема, в напрямку міста Старокостянтинів.