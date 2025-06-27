В Хмельницкой области в третий раз прогремели взрывы
Пятница, 27 июня 2025, 07:32
В Хмельницкой области в третий раз с начала суток прогремели взрывы, ранее Воздушные силы сообщали о российских БпЛА и скоростной цели в этом регионе, по состоянию на 7:30 утра в области продолжает звучит воздушная тревога.
Источник: Суспильне, Воздушные силы ВСУ в Telegram
Детали: По данным Суспильного, взрывы в Хмельницкой области раздавались около 1:10 ночи, затем около 2:30 и около 7:27 утра.
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В 7:11 в регионе снова объявили воздушную тревогу.
Воздушные силы несколько раз за ночь сообщали о движении российских беспилотников и скоростной цели (вероятно, ракеты), в частности, в направлении города Староконстантинов.