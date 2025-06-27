Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Хмельницкой области в третий раз прогремели взрывы

Ирина БалачукПятница, 27 июня 2025, 07:32
В Хмельницкой области в третий раз прогремели взрывы
Фото иллюстративное из Getty images

В Хмельницкой области в третий раз с начала суток прогремели взрывы, ранее Воздушные силы сообщали о российских БпЛА и скоростной цели в этом регионе, по состоянию на 7:30 утра в области продолжает звучит воздушная тревога.

Источник: Суспильне, Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: По данным Суспильного, взрывы в Хмельницкой области раздавались около 1:10 ночи, затем около 2:30 и около 7:27 утра.

Реклама:

В 7:11 в регионе снова объявили воздушную тревогу.

Воздушные силы несколько раз за ночь сообщали о движении российских беспилотников и скоростной цели (вероятно, ракеты), в частности, в направлении города Староконстантинов.

Хмельнитчинавзрывбеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
С начала суток на фронте произошло 111 боев – Генштаб
В Германии подросток признался в убийстве украинки и ее ребенка
ЕС и Украина согласовали новый формат торговли на замену "торгового безвиза"
У "Дії" появилась услуга замены техпаспорта автомобиля онлайн
фотоПосле увольнения семья начальника Херсонской МВА Мрочко приобрела имение под Киевом – СМИ
В Украине разработали патроны для уничтожения дронов
Все новости...
Хмельнитчина
В Хмельницкой области задержали 59-летнюю агентку РФ: корректировала удары
Сырский поручил провести служебное расследование по поводу блокировки автомобиля ТЦК в Каменце-Подольском
Хмельнитчина вторую ночь подряд под вражеской атакой: повреждены дома и предприятия
Последние новости
05:44
Netflix будет транслировать космические программы NASA – старт уже этим летом
04:32
Великобритания запускает проект по созданию синтетического человеческого генома
04:01
Из-за сокращения финансирования USAID может погибнуть более 14 млн человек до 2030 года – исследование
03:15
Обновлено, фотоРоссия нанесла четыре удара по Запорожью: повреждены предприятие и жилые дома
02:51
Трамп отменил экономические санкции против Сирии
01:49
теннисПервая сенсация Уимблдона: девятый сеяный россиянин вылетел в стартовом матче
01:31
відеоВо временно оккупированном Луганске пылает логистика россиян после атаки дронов – Коваленко
00:39
США одобрили продажу Израилю систем наведения для авиабомб на более чем полмиллиарда долларов
23:59
Кличко сохраняет статус лучшего боксера за всю историю Украины: на каком месте Усик
23:58
Картины украинских художников, которые должны были уничтожить советские власти, покажут в Национальном художественном музее
Все новости...
Реклама:
Реклама: