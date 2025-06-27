Росіяни атакували Нікопольщину: 4 постраждалих
П'ятниця, 27 червня 2025, 07:45
Четверо людей постраждали внаслідок російських атак у Нікопольському районі Дніпропетровської області.
Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram
Пряма мова очільника області: "Тривали атаки на Нікопольщину. Агресор бив по райцентру, Покровській і Марганецькій громадах FPV-дронами. Постраждали четверо людей. Їм надають необхідну меддопомогу".
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Деталі: Внаслідок атак пошкоджено амбулаторію, адмінбудівлю, 3 багатоквартирні будинки, магазин, ринок, авто та лінію електропередач.
Також Лисак додав, що вночі над Дніпропетровщиною збили 2 ракети і 5 БпЛА.