Росіяни атакували Нікопольщину: 4 постраждалих

Четверо людей постраждали внаслідок російських атак у Нікопольському районі Дніпропетровської області.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram

Пряма мова очільника області: "Тривали атаки на Нікопольщину. Агресор бив по райцентру, Покровській і Марганецькій громадах FPV-дронами. Постраждали четверо людей. Їм надають необхідну меддопомогу".

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Фото з telegram Сергія ЛИсака

Деталі: Внаслідок атак пошкоджено амбулаторію, адмінбудівлю, 3 багатоквартирні будинки, магазин, ринок, авто та лінію електропередач.

Фото з telegram Сергія ЛИсака

Також Лисак додав, що вночі над Дніпропетровщиною збили 2 ракети і 5 БпЛА.