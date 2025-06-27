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Россияне атаковали Никопольский район: 4 пострадавших

Ирина БалачукПятница, 27 июня 2025, 07:45
Россияне атаковали Никопольский район: 4 пострадавших
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Четыре человека пострадали в результате российских атак в Никопольском районе Днепропетровской области.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь главы области: "Продолжались атаки на Никопольщину. Агрессор бил по райцентру, Покровской и Марганецкой общинах FPV-дронами. Пострадали четыре человека. Им оказывают необходимую медпомощь". 

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ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Детали: В результате атак повреждены амбулатория, админздание, 3 многоквартирных дома, магазин, рынок, авто и линия электропередач. 

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Также Лысак добавил, что ночью над Днепропетровской областью сбили 2 ракеты и 5 БпЛА.

НикопольДнепропетровская областьобстрел
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