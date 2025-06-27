Россияне атаковали Никопольский район: 4 пострадавших
Пятница, 27 июня 2025, 07:45
Четыре человека пострадали в результате российских атак в Никопольском районе Днепропетровской области.
Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь главы области: "Продолжались атаки на Никопольщину. Агрессор бил по райцентру, Покровской и Марганецкой общинах FPV-дронами. Пострадали четыре человека. Им оказывают необходимую медпомощь".
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Детали: В результате атак повреждены амбулатория, админздание, 3 многоквартирных дома, магазин, рынок, авто и линия электропередач.
Также Лысак добавил, что ночью над Днепропетровской областью сбили 2 ракеты и 5 БпЛА.