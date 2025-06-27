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Окупанти пошкодили промислове підприємство у Запоріжжі

Ірина БалачукП'ятниця, 27 червня 2025, 08:09
Окупанти пошкодили промислове підприємство у Запоріжжі
Фото ЗОВА

Російські загарбники атакували ударними безпілотниками Запоріжжя, внаслідок чого вирували пожежі та пошкоджено промислове підприємство і гаражний кооператив.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров в Telegram

Пряма мова очільника ОВА: "Росіяни завдали щонайменше 6 ударів БпЛА по території обласного центра. Пошкоджені будівлі промислового підприємства, а також територія гаражного кооперативу. Внаслідок атаки сталися пожежі". 

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Фото зова

Деталі: Федоров також оприлюднив фото наслідків атаки та зазначив, що люди не постраждали.

 
Фото зова

Запоріжжябезпілотникипожежа
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