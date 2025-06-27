Оккупанты повредили промышленное предприятие в Запорожье

Российские захватчики атаковали ударными беспилотниками Запорожье, в результате чего бушевали пожары и повреждены промышленное предприятие и гаражный кооператив.

Источник: глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram

Прямая речь главы ОВА: "Россияне нанесли не менее 6 ударов БПЛА по территории областного центра. Повреждены здания промышленного предприятия, а также территория гаражного кооператива. В результате атаки произошли пожары".

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Фото зова

Детали: Федоров также обнародовал фото последствий атаки и отметил, что люди не пострадали.