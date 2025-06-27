Поліція проводить обшуки у Назарія Гусакова та його родичів

Національна поліція проводить обшуки у родичів та знайомих Назарія Гусакова в Києві та Львові, чиї картки він використовував для збору донатів на лікування.

Джерело: Нацполіція у Telegram

Дослівно: "Нацполіція проводить слідчі дії у справі щодо можливого шахрайство під час збору коштів для Назарія Гусакова".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що обшуки проходять у Києві та Львові, за місцями проживання Гусакова, а також його родичів, друзів і знайомих, чиї картки він використовував для збору донатів на лікування.

"Дії поліцейських спрямовані на встановлення можливих фактів нецільового використання благодійних коштів", - говориться у повідомленні.

Передісторія:

РЕКЛАМА:

У соцмережах розгорівся скандал, у центрі якого опинився 31-річний львів’янин Назарій Гусаков. Користувачі X підозрюють чоловіка у непрозорому розпорядженні коштами, які він збирає для лікування важкої хвороби – спінальної м’язової атрофії (СМА).

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що Назарій Гусаков протягом року отримував життєво необхідні медикаменти безоплатно. Однак Назарій запевняє, що їх все ж не було достатньо.

19 червня Гусаков закликав не донатити йому грошей.

Нацполіція розпочала два кримінальні провадження щодо збору коштів для хворого на СМА Назарія Гусакова, якого підозрювали в шахрайстві.

Читайте також: Хворого на СМА Назарія Гусакова звинувачують у махінаціях зі збором коштів: що відомо

"СМА – як колишня дівчина, краще вже не буде": історія Назарія Гусакова, який важко збирає кошти на лікування