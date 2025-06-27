Полиция проводит обыски у Назария Гусакова и его родственников

Национальная полиция проводит обыски у родственников и знакомых Назария Гусакова в Киеве и Львове, чьи карточки он использовал для сбора донатов на лечение.

Источник: Нацполиция в Telegram

Дословно: "Нацполиция проводит следственные действия по делу о возможном мошенничестве при сборе средств для Назария Гусакова".

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Детали: Сообщается, что обыски проходят в Киеве и Львове, по месту жительства Гусакова, а также его родственников, друзей и знакомых, чьи карточки он использовал для сбора донатов на лечение.

"Действия полицейских направлены на установление возможных фактов нецелевого использования благотворительных средств", - говорится в сообщении.

Предыстория:

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В соцсетях разгорелся скандал, в центре которого оказался 31-летний львовянин Назарий Гусаков. Пользователи X подозревают мужчину в непрозрачном распоряжении средствами, которые он собирает для лечения тяжелой болезни – спинальной мышечной атрофии (СМА).

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что Назарий Гусаков в течение года получал жизненно необходимые медикаменты бесплатно. Однако Назарий уверяет, что их все же было недостаточно.

19 июня Гусаков призвал не жертвовать ему деньги.

Нацполиция начала два уголовных производства по сбору средств для больного СМА Назария Гусакова, которого подозревали в мошенничестве.

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