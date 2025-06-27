Полиция проводит обыски у Назария Гусакова и его родственников
Национальная полиция проводит обыски у родственников и знакомых Назария Гусакова в Киеве и Львове, чьи карточки он использовал для сбора донатов на лечение.
Источник: Нацполиция в Telegram
Дословно: "Нацполиция проводит следственные действия по делу о возможном мошенничестве при сборе средств для Назария Гусакова".
Детали: Сообщается, что обыски проходят в Киеве и Львове, по месту жительства Гусакова, а также его родственников, друзей и знакомых, чьи карточки он использовал для сбора донатов на лечение.
"Действия полицейских направлены на установление возможных фактов нецелевого использования благотворительных средств", - говорится в сообщении.
Предыстория:
- В соцсетях разгорелся скандал, в центре которого оказался 31-летний львовянин Назарий Гусаков. Пользователи X подозревают мужчину в непрозрачном распоряжении средствами, которые он собирает для лечения тяжелой болезни – спинальной мышечной атрофии (СМА).
- Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что Назарий Гусаков в течение года получал жизненно необходимые медикаменты бесплатно. Однако Назарий уверяет, что их все же было недостаточно.
- 19 июня Гусаков призвал не жертвовать ему деньги.
- Нацполиция начала два уголовных производства по сбору средств для больного СМА Назария Гусакова, которого подозревали в мошенничестве.
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