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Полиция проводит обыски у Назария Гусакова и его родственников

Станислав ПогориловПятница, 27 июня 2025, 09:54
Полиция проводит обыски у Назария Гусакова и его родственников
фото: Нацполиция

Национальная полиция проводит обыски у родственников и знакомых Назария Гусакова в Киеве и Львове, чьи карточки он использовал для сбора донатов на лечение.

Источник: Нацполиция в Telegram

Дословно: "Нацполиция проводит следственные действия по делу о возможном мошенничестве при сборе средств для Назария Гусакова".

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Детали: Сообщается, что обыски проходят в Киеве и Львове, по месту жительства Гусакова, а также его родственников, друзей и знакомых, чьи карточки он использовал для сбора донатов на лечение.

 
 

"Действия полицейских направлены на установление возможных фактов нецелевого использования благотворительных средств", - говорится в сообщении.

 

Предыстория:

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  • В соцсетях разгорелся скандал, в центре которого оказался 31-летний львовянин Назарий Гусаков. Пользователи X подозревают мужчину в непрозрачном распоряжении средствами, которые он собирает для лечения тяжелой болезни – спинальной мышечной атрофии (СМА).
  • Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что Назарий Гусаков в течение года получал жизненно необходимые медикаменты бесплатно. Однако Назарий уверяет, что их все же было недостаточно.
  • 19 июня Гусаков призвал не жертвовать ему деньги.
  • Нацполиция начала два уголовных производства по сбору средств для больного СМА Назария Гусакова, которого подозревали в мошенничестве.

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"СМА – как бывшая девушка, лучше уже не будет": история Назария Гусакова, который с трудом собирает средства на лечение

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