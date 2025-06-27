Росія атакувала 363-ма дронами і 8-ма ракетами: 365 цілей знешкодили

Від вечора 26 червня російські окупанти атакували Україну 363-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, 2 аеробалістичними ракетами Х-47 М2 "Кинджал" та 6 крилатими ракетами "Калібр"; 365 повітряних цілей вдалося знищити.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Дослівно ПС: "Основний напрямок удару – місто Старокостянтинів, Хмельницької області.

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Станом на 9:30, протиповітряною обороною знешкоджено 365 засобів повітряного нападу противника – 217 збито вогневими засобами, 148 – локаційно втрачені".

Деталі: Зокрема, вдалося зити усі "Калібри" та 211 дронів, ще 148 БпЛА були локаційно втрачені чи подавлені РЕБ.

"Зафіксовано прямі влучання засобів повітряного нападу противника у 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях", – повідомили в Повітряних силах.

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Зазначається, що дрони загарбники запускали з напрямків російських міст Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ та Приморсько-Ахтарськ, "Кинджали" – з Рязанської області РФ, а "Калібри" – з акваторії Каспійського моря.



Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.