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Россия атаковала 363-мя дронами и 8-ю ракетами: 365 целей обезвредили  

Ирина БалачукПятница, 27 июня 2025, 10:06
Россия атаковала 363-мя дронами и 8-ю ракетами: 365 целей обезвредили  
Сбитый российский БпЛА. Фото иллюстративное из Telegram Воздушных сил ВСУ

С вечера 26 июня российские оккупанты атаковали Украину 363-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, 2 аэробалистическими ракетами Х-47 М2 "Кинжал" и 6 крылатыми ракетами "Калибр"; 365 воздушных целей удалось уничтожить.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "Основное направление удара – город Староконстантинов, Хмельницкой области.

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По состоянию на 9:30, противовоздушной обороной обезврежено 365 средств воздушного нападения противника – 217 сбито огневыми средствами, 148 – локационно потеряны".

Детали: В частности, удалось сбить все "Калибры" и 211 дронов, еще 148 БпЛА были локационно потеряны или подавлены РЭБ.

"Зафиксировано прямые попадания средств воздушного нападения противника в 3 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях", – сообщили в Воздушных силах.

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Отмечается, что дроны захватчики запускали с направлений российских городов Курск, Шаталово, Орел, Брянск и Приморско-Ахтарск, "Кинжалы" – из Рязанской области РФ, а "Калибры" – из акватории Каспийского моря.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

ракетный ударбеспилотникиВоздушные силы ВСУ
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