Міноборони пообіцяло збільшення далекобійних операцій у Росії

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що Україна готується укласти контракти на нові десятки тисяч далекобійних дронів для посилення ударів по військових об’єктах РФ.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на слова Умєрова під час зустрічі з журналістами, на яку не покликали "Українську правду"

Деталі: За словами Умєрова, рішення про масштабне збільшення кількості таких операцій було ухвалене близько двох тижнів тому.

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Зазначається, що минулого року Україна розпочала реалізацію плану системних deepstrike-операцій і законтрактувала кілька десятків тисяч безпілотників великої дальності, що дозволило регулярно завдавати точкових ударів по важливих цілях у глибокому тилу РФ.

Міністр наголосив, що всі постачання дронів відбуваються за графіком, а проведення операцій – щоденне і згідно з планом.