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Минобороны пообещало увеличение дальнобойных операций в России

Анастасия ПроцПятница, 27 июня 2025, 12:18
Минобороны пообещало увеличение дальнобойных операций в России
фото: Минобороны

Министр обороны Рустем Умеров сообщил, что Украина готовится заключить контракты на новые десятки тысяч дальнобойных дронов для усиления ударов по военным объектам РФ.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на слова Умерова во время встречи с журналистами, на которую не позвали "Украинскую правду"

Детали: По словам Умерова, решение о масштабном увеличении количества таких операций было принято около двух недель назад.

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Отмечается, что в прошлом году Украина начала реализацию плана системных deepstrike-операций и законтрактовала несколько десятков тысяч беспилотников большой дальности, что позволило регулярно наносить точечные удары по важным целям в глубоком тылу РФ.

Министр подчеркнул, что все поставки дронов происходят по графику, а проведение операций – ежедневное и согласно плану.

оружиеМинобороныУмеров Рустем
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