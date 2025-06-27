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Зеленський ввів у дію рішення про синхронізацію санкцій з міжнародними партнерами

Христина Бондарєва, Олександр ШумілінП'ятниця, 27 червня 2025, 14:12
Зеленський ввів у дію рішення про синхронізацію санкцій з міжнародними партнерами
Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський видав указ про введення в дію рішення РНБО щодо синхронізації санкційного тиску на Росію з боку України та її міжнародних партнерів.

Джерело: указ оприлюднений на сайті глави держави, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: "Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 червня 2025 року "Про синхронізацію санкційного тиску України, Європейського Союзу та інших учасників "Групи семи" на Російську Федерацію і пов’язаних з нею суб’єктів", – йдеться в указі.

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Рішенням від 27 червня РНБО постановила, що санкції, затверджені державами-партнерами, мають бути синхронізовані в юрисдикції України шляхом їх подання на розгляд та затвердження РНБО не пізніше ніж на 15-й день після набрання чинності відповідним рішенням держави-партнера або об’єднання держав.

Кабміну та СБУ разом з Нацбанком було доручено забезпечити повну імплементацію в юрисдикції України санкцій, що затверджені міжнародними партнерами.

Кабміну, СБУ, Службі зовнішньої розвідки разом з Офісом генпрокурора було доручено забезпечити синхронізацію з ЄС, США та іншими державами санкцій, застосованих Україною у зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації.

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Це робиться для того, що досягти "максимально жорстких наслідків для Російської Федерації за розв’язану проти України злочинну та неспровоковану війну і подальшого відчутного обмеження військово-промислового потенціалу держави-агресора".

19 червня Володимир Зеленський повідомив, що Україна синхронізує санкції з партнерами та розширить тиск на російський енергетичний сектор.

Тим часом ЄС не спромігся погодити 18-й пакет санкцій проти Росії.

Словацький прем’єр Роберт Фіцо раніше заявив, що Словаччина вимагатиме відкласти голосування за 18-й пакет санкцій – або й узагалі заветує його. 

Зеленськийсанкції
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