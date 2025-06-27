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Зеленский ввел в действие решение о синхронизации санкций с международными партнерами

Кристина Бондарева, Александр ШумилинПятница, 27 июня 2025, 14:12
Зеленский ввел в действие решение о синхронизации санкций с международными партнерами
Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о введении в действие решения СНБО о синхронизации санкционного давления на Россию со стороны Украины и ее международных партнеров.

Источник: указ обнародован на сайте главы государства, сообщает "Европейская правда"

Детали: "В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю: ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 27 июня 2025 года "О синхронизации санкционного давления Украины, Европейского Союза и других участников "Группы семи" на Российскую Федерацию и связанных с ней субъектов", – говорится в указе.

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Решением от 27 июня СНБО постановил, что санкции, утвержденные государствами-партнерами, должны быть синхронизированы в юрисдикции Украины путем их представления на рассмотрение и утверждение СНБО не позднее чем на 15-й день после вступления в силу соответствующего решения государства-партнера или объединения государств.

Кабмину и СБУ вместе с Нацбанком было поручено обеспечить полную имплементацию в юрисдикции Украины санкций, утвержденных международными партнерами.

Кабмину, СБУ, Службе внешней разведки совместно с Офисом генпрокурора было поручено обеспечить синхронизацию с ЕС, США и другими государствами санкций, примененных Украиной в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации.

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Это делается для того, чтобы достичь "максимально жестких последствий для Российской Федерации за развязанную против Украины преступную и неспровоцированную войну и дальнейшего ощутимого ограничения военно-промышленного потенциала государства-агрессора".

19 июня Владимир Зеленский сообщил, что Украина синхронизирует санкции с партнерами и расширит давление на российский энергетический сектор.

Между тем ЕС не смог согласовать 18-й пакет санкций против России.

Словацкий премьер Роберт Фицо ранее заявил, что Словакия будет требовать отложить голосование за 18-й пакет санкций – или вообще наложит на него вето.

Зеленскийсанкции
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