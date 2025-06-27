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Росія вдруге за день атакувала Харків безпілотниками 

Анастасія ПроцП'ятниця, 27 червня 2025, 14:25
Росія вдруге за день атакувала Харків безпілотниками 
Харків. Ілюстративне фото: Getty Images

27 червня російські війська вдруге за добу атакували Харків дроном. 

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова Терехова: "Маємо ще один приліт по місту – локацію удару та тип бойового дрона наразі уточнюються".

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Деталі: Напередодні окупанти вдарили по дорозі в Індустріальному районі Харкова.

Пошкоджено два легкових автомобілі. Інформації про постраждалих немає. 

Профільні служби продовжують огляд місця влучання.

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Згодом Терехов написав, що, За уточненою інформацією, ворожий БПЛА був збитий силами оборони на підльоті до міста.



Харківбезпілотники
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