Россия второй раз за день атаковала Харьков беспилотниками

27 июня российские войска второй раз за сутки атаковали Харьков дроном.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов, председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов

Прямая речь Терехова: "Есть еще один прилет по городу – локация удара и тип боевого дрона пока уточняются".

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Детали: Накануне оккупанты ударили по дороге в Индустриальном районе Харькова.

Повреждены два легковых автомобиля. Информации о пострадавших нет.

Профильные службы продолжают осмотр места попадания.

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Впоследствии Терехов написал, что, по уточненной информации, вражеский БПЛА был сбит силами обороны на подлете к городу.