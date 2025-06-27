Россия второй раз за день атаковала Харьков беспилотниками
Пятница, 27 июня 2025, 14:25
27 июня российские войска второй раз за сутки атаковали Харьков дроном.
Источник: мэр Харькова Игорь Терехов, председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов
Прямая речь Терехова: "Есть еще один прилет по городу – локация удара и тип боевого дрона пока уточняются".
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Детали: Накануне оккупанты ударили по дороге в Индустриальном районе Харькова.
Повреждены два легковых автомобиля. Информации о пострадавших нет.
Профильные службы продолжают осмотр места попадания.
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Впоследствии Терехов написал, что, по уточненной информации, вражеский БПЛА был сбит силами обороны на подлете к городу.