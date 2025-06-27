У Кремлі оцінили як безпосередню загрозу заяву Естонії про готовність розмістити носії ядерної зброї

Прессекретар російського правителя Путіна Дмитро Пєсков назвав "небезпечними" плани Естонії приймати в себе літаки НАТО, здатні нести ядерну зброю.

Джерело: Пєсков на брифінгу 27 червня, цитує російський "Интерфакс", "Європейська правда"

Деталі: Раніше у пʼятницю міністр оборони Естонії Ханно Певкур підтвердив готовність країни приймати на своїй території винищувачі союзників НАТО, здатні нести ядерне озброєння.

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"F-35 вже були в Естонії, і скоро знову повернуться в порядку ротації. Ми готові і надалі приймати на своїй території союзників, в тому числі тих, хто використовує такі платформи", – цитував Певкура портал ERR.

Коментуючи слова естонського міністра, Пєсков заявив, що розміщення носіїв ядерної зброї в Естонії становить "безпосередню небезпеку" для Росії.

Речник Кремля сказав, що "на жаль, керівники прибалтійських країн висловлюють дуже багато абсурдних думок", і додав, що в Росії "фактично немає відносин" з країнами Балтії.

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Заява глави Міноборони Естонії пролунала на тлі рішення Великої Британії закупити у США 12 багатоцільових винищувачів F-35A, здатних нести як звичайну, так і тактичну ядерну зброю.