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В Кремле оценили как угрозу заявление Эстонии о готовности разместить носители ядерного оружия

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоПятница, 27 июня 2025, 17:38
В Кремле оценили как угрозу заявление Эстонии о готовности разместить носители ядерного оружия
Дмитрий Песков. фото ТАСС

Пресс-секретарь российского правителя Путина Дмитрий Песков назвал "опасными" планы Эстонии принимать у себя самолеты НАТО, способные нести ядерное оружие.

Источник: Песков на брифинге 27 июня, цитирует российский "Интерфакс", "Европейская правда"

Детали: Ранее в пятницу министр обороны Эстонии Ханно Певкур подтвердил готовность страны принимать на своей территории истребители союзников НАТО, способные нести ядерное вооружение.

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"F-35 уже были в Эстонии, и скоро снова вернутся в порядке ротации. Мы готовы и в дальнейшем принимать на своей территории союзников, в том числе тех, кто использует такие платформы", - цитировал Певкура портал ERR.

Комментируя слова эстонского министра, Песков заявил, что размещение носителей ядерного оружия в Эстонии представляет "непосредственную опасность" для России.

Спикер Кремля сказал, что "к сожалению, руководители прибалтийских стран высказывают очень много абсурдных мыслей", и добавил, что у России "фактически нет отношений" со странами Балтии.

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Заявление главы Минобороны Эстонии прозвучало на фоне решения Великобритании закупить у США 12 многоцелевых истребителей F-35A, способных нести как обычное, так и тактическое ядерное оружие.

ЭстонияРосcия
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