Руанда і Конго підписали мирну угоду у Вашингтоні – ЗМІ

Руанда і Демократична Республіка Конго підписали мирну угоду, укладену за посередництва США.

Джерело: Reuters із посиланням на копію угоди

Деталі: Видання зазначає, що угода є проривом у переговорах, проведених адміністрацією президента США Дональда Трампа, і має на меті залучити мільярди доларів західних інвестицій у регіон, багатий на тантал, золото, кобальт, мідь, літій та інші корисні копалини.

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На церемонії за участю державного секретаря США Марко Рубіо у Вашингтоні міністри закордонних справ двох африканських країн підписали угоду, в якій зобов'язалися виконати домовленість 2024 року про виведення руандійських військ зі східної частини Конго протягом 90 днів.

Кіншаса і Кігалі також запустять регіональну програму економічної інтеграції протягом 90 днів, йдеться в угоді.

Пряма мова Трампа перед підписанням угоди: "Вони воювали багато років, і з мачете – це одна з найгірших, найжахливіших воєн, які хтось будь-коли бачив. І мені просто пощастило мати людину, якій вдалося все владнати".

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"Ми отримуємо для Сполучених Штатів багато прав на видобуток корисних копалин у Конго в рамках цієї угоди. Вони дуже вшановані тим, що перебувають тут. Вони ніколи не думали, що прибудуть сюди".

Деталі: Міністр закордонних справ Руанди Олів'є Ндухунгірехе назвав угоду поворотним моментом. Міністр закордонних справ Конго Тереза Кайіквамба Вагнер заявила, що за нею має відбутися процес розведення військ.

Пізніше Трамп зустрівся з обома чиновниками в Овальному кабінеті, де вручив їм листи із запрошенням президента Конго Фелікса Тшісекеді та його руандійського колеги Пола Кагаме до Вашингтона для підписання пакету угод, який Массад Булос, старший радник Трампа з питань Африки, назвав "Вашингтонською угодою".

Ндухунгірехе сказав Трампу, що попередні угоди не були виконані, і закликав Трампа продовжувати брати участь у процесі.

Трамп попередив про "дуже суворі санкції, фінансові та інші", у разі порушення угоди.

Рубіо заявив у п'ятницю, що глави держав будуть "тут, у Вашингтоні, через кілька тижнів, щоб остаточно узгодити протокол і угоду".

Однак угода, підписана в п'ятницю, дає Конго і Руанді три місяці на запуск механізму "розширення зовнішньої торгівлі та інвестицій, пов'язаних з регіональними ланцюгами постачання критично важливих мінералів".

Джерело, обізнане з цим питанням, повідомило Reuters у п'ятницю, що інша угода про рамки буде підписана главами держав на окремому заході в Білому домі в невизначений час.

Довідково: За даними аналітиків і дипломатів, Руанда перекинула через кордон щонайменше 7 000 солдатів на підтримку повстанців М23, які на початку цього року захопили два найбільші міста східної частини Конго та прибуткові райони видобутку корисних копалин.

Дії М23, що стали останнім етапом багаторічного конфлікту, коріння якого сягає геноциду в Руанді 1994 року, викликали побоювання, що більш масштабна війна може втягнути сусідні країни Конго.

Що передувало: Раніше Трамп повідомив про посередництво в укладенні договору між Конго і Руандою щодо війни, яка "триває десятиліттями".