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Руанда и Конго подписали мирное соглашение в Вашингтоне – СМИ

Ольга ГлущенкоСуббота, 28 июня 2025, 02:32
Руанда и Конго подписали мирное соглашение в Вашингтоне – СМИ
фото: AFP via Getty Images

Руанда и Демократическая Республика Конго подписали мирное соглашение, заключенное при посредничестве США.

Источник: Reuters со ссылкой на копию соглашения

Детали: Издание отмечает, что соглашение является прорывом в переговорах, проведенных администрацией президента США Дональда Трампа, и имеет целью привлечь миллиарды долларов западных инвестиций в регион, богатый танталом, золотом, кобальтом, медью, литием и другими полезными ископаемыми.

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На церемонии с участием государственного секретаря США Марко Рубио в Вашингтоне министры иностранных дел двух африканских стран подписали соглашение, в котором обязались выполнить договоренность 2024 года о выводе руандийских войск из восточной части Конго в течение 90 дней.

Кинаша и Кигали также запустят региональную программу экономической интеграции в течение 90 дней, говорится в соглашении.

Прямая речь Трампа перед подписанием соглашения: "Они воевали много лет, и с мачете – это одна из худших, самых ужасных войн, которые кто-либо когда-либо видел. И мне просто повезло иметь человека, которому удалось все уладить".

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"Мы получаем для Соединенных Штатов много прав на добычу полезных ископаемых в Конго в рамках этого соглашения. Они очень почитаемы тем, что находятся здесь. Они никогда не думали, что прибудут сюда".

Детали: Министр иностранных дел Руанды Оливье Ндухунгирехе назвал соглашение поворотным моментом. Министр иностранных дел Конго Тереза Кайиквамба Вагнер заявила, что за ним должен последовать процесс разведения войск.

Позже Трамп встретился с обоими чиновниками в Овальном кабинете, где вручил им письма с приглашением президента Конго Феликса Тшисекеди и его руандийского коллеги Пола Кагаме в Вашингтон для подписания пакета соглашений, который Массад Булос, старший советник Трампа по вопросам Африки, назвал "Вашингтонским соглашением".

Ндухунгирехе сказал Трампу, что предыдущие соглашения не были выполнены, и призвал Трампа продолжать участвовать в процессе.

Трамп предупредил о "очень строгих санкциях, финансовых и других", в случае нарушения соглашения.

Рубио заявил в пятницу, что главы государств будут "здесь, в Вашингтоне, через несколько недель, чтобы окончательно согласовать протокол и соглашение".

Однако соглашение, подписанное в пятницу, дает Конго и Руанде три месяца на запуск механизма "расширения внешней торговли и инвестиций, связанных с региональными цепочками поставок критически важных минералов".

Источник, знакомый с этим вопросом, сообщил Reuters в пятницу, что другое соглашение о рамках будет подписано главами государств на отдельном мероприятии в Белом доме в неопределенное время.

Справка: По данным аналитиков и дипломатов, Руанда перебросила через границу не менее 7 000 солдат в поддержку повстанцев М23, которые в начале этого года захватили два крупнейших города восточной части Конго и прибыльные районы добычи полезных ископаемых.

Действия М23, ставшие последним этапом многолетнего конфликта, корни которого уходят в геноцид в Руанде 1994 года, вызвали опасения, что более масштабная война может втянуть соседние страны Конго.

Что предшествовало: Ранее Трамп сообщил о посредничестве в заключении договора между Конго и Руандой по поводу войны, которая "длится десятилетиями".

Африка
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