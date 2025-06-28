РФ вдарила по Чугуєву ракетою "Іскандер-М" – прокуратура
Субота, 28 червня 2025, 03:18
Прокуратура Харківської області попередньо встановила, що російські окупаційні війська вдарили по місту Чугуїв балістичною ракетою "Іскандер-М".
Джерело: Харківська обласна прокуратура
Деталі: Прокуратура повідомляє, що за даними слідства, 27 червня орієнтовно о 17:05 збройні сили РФ завдали ракетного удару по місту Чугуїв.
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Під ударом опинилось цивільне підприємство: там спалахнула масштабна пожежа, пошкоджене приміщення.
Постраждали троє чоловіків, які є працівниками цього підприємства: у двох з них травми, ще в одного – гострий шок.
Також у прокуратурі повідомили, що попередньо встановлено, що російська армія вдарила по Чугуєву балістичною ракетою "Іскандер-М".