РФ вдарила по Чугуєву ракетою "Іскандер-М" – прокуратура

Прокуратура Харківської області попередньо встановила, що російські окупаційні війська вдарили по місту Чугуїв балістичною ракетою "Іскандер-М".

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Деталі: Прокуратура повідомляє, що за даними слідства, 27 червня орієнтовно о 17:05 збройні сили РФ завдали ракетного удару по місту Чугуїв.

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Під ударом опинилось цивільне підприємство: там спалахнула масштабна пожежа, пошкоджене приміщення.

Постраждали троє чоловіків, які є працівниками цього підприємства: у двох з них травми, ще в одного – гострий шок.

Також у прокуратурі повідомили, що попередньо встановлено, що російська армія вдарила по Чугуєву балістичною ракетою "Іскандер-М".