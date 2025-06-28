РФ нанесла удар по Чугуеву ракетой "Искандер-М" – прокуратура
Суббота, 28 июня 2025, 03:18
Прокуратура Харьковской области предварительно установила, что российские оккупационные войска нанесли удар по городу Чугуев баллистической ракетой "Искандер-М".
Источник: Харьковская областная прокуратура
Детали: Прокуратура сообщает, что по данным следствия, 27 июня ориентировочно в 17:05 вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по городу Чугуев.
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Под ударом оказалось гражданское предприятие: там вспыхнул масштабный пожар, повреждено помещение.
Пострадали трое мужчин, которые являются работниками этого предприятия: у двоих из них травмы, еще у одного – острый шок.
Также в прокуратуре сообщили, что предварительно установлено, что российская армия нанесла удар по Чугуеву баллистической ракетой "Искандер-М".