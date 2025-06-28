В Ірані заявили, що Трамп повинен змінити тон, якщо хоче угоди

В Ірані заявили, що не терпітимуть образ, і якщо президент США Дональд Трамп "хоче угоди", він повинен припинити "неповажний та неприйнятний тон" щодо верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Джерело: міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі в мережі Х

Пряма мова Арагчі: "Якщо президент Трамп щиро хоче угоди, він повинен припинити неповажний та неприйнятний тон щодо верховного лідера Ірану, великого аятоли Хаменеї…"

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Деталі: Разом з тим, за словами Арагчі, Трамп повинен перестати принижувати мільйони прихильників Хаменеї.

Арагчі заявив, що іранський народ "показав світові, що в ізраїльського режиму НЕМАЄ ВИБОРУ, окрім як БІГТИ до "татуся", щоб уникнути знищення нашими ракетами, не сприймає погроз та образ".

Міністр пригрозив, що в разі погіршення ситуації, "Іран, не вагаючись, покаже свої реальні можливості, які покладуть край будь-яким ілюзіям щодо могутності Ірану".

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Пряма мова Арагчі: "Добра воля породжує добру волю, а повага породжує повагу".

Що передувало: Трамп закликав Іран до "беззастережної капітуляції" та виступив із погрозами на адресу верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї на тлі зростання напруги між Тегераном та Ізраїлем.

Також Трамп заявив, що "без сумніву" віддасть наказ про ще одне бомбардування ядерних обʼєктів Ірану, якщо вважатиме це необхідним.