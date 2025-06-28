В Иране заявили, что Трамп должен изменить тон, если хочет соглашения

В Иране заявили, что не будут терпеть оскорблений, и если президент США Дональд Трамп "хочет соглашения", он должен прекратить "неуважительный и неприемлемый тон" в отношении верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Источник: министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в сети Х

Прямая речь Арагчи: "Если президент Трамп искренне хочет соглашения, он должен прекратить неуважительный и неприемлемый тон в отношении верховного лидера Ирана, великого аятоллы Хаменеи..."

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Детали: Вместе с тем, по словам Арагчи, Трамп должен перестать унижать миллионы сторонников Хаменеи.

Арагчи заявил, что иранский народ "показал миру, что у израильского режима НЕТ ВЫБОРА, кроме как БЕЖАТЬ к „папочке", чтобы избежать уничтожения нашими ракетами, не воспринимает угроз и оскорблений".

Министр пригрозил, что в случае ухудшения ситуации, "Иран, не колеблясь, покажет свои реальные возможности, которые положат конец любым иллюзиям относительно могущества Ирана".

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Прямая речь Арагчи: "Добрая воля порождает добрую волю, а уважение порождает уважение".

Напомним: Трамп призвал Иран к "безоговорочной капитуляции" и выступил с угрозами в адрес верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи на фоне роста напряжения между Тегераном и Израилем.

Также Трамп заявил, что "без сомнения" отдаст приказ о еще одной бомбардировке ядерных объектов Ирана, если сочтет это необходимым.