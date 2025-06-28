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Генштаб оновив дані про втрати ворога: мінус ще тисячу окупантів і 4 літаки РФ

Ольга Глущенко Субота, 28 червня 2025, 07:10
Генштаб оновив дані про втрати ворога: мінус ще тисячу окупантів і 4 літаки РФ
ілюстративне фото Генштабу

За минулу добу Сили оборони знешкодили ще 1000 російських солдатів і 4 літаки окупаційних військових сил РФ.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.06.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько (+1000) осіб
  • танків – 10970 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 22908 (+12) од.
  • артилерійських систем – 29665 (+35) од.
  • засобів ППО – 1189 (+1) од.
  • літаків – 420 (+4) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 42477 (+237) од.
  • крилатих ракет – 3394 (+6) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 53415 (+131) од.

втрати у війніросійсько-українська війнаРосія
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