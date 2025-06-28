Генштаб оновив дані про втрати ворога: мінус ще тисячу окупантів і 4 літаки РФ

За минулу добу Сили оборони знешкодили ще 1000 російських солдатів і 4 літаки окупаційних військових сил РФ.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.06.25 орієнтовно склали:

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