Генштаб оновив дані про втрати ворога: мінус ще тисячу окупантів і 4 літаки РФ
Субота, 28 червня 2025, 07:10
За минулу добу Сили оборони знешкодили ще 1000 російських солдатів і 4 літаки окупаційних військових сил РФ.
Джерело: дані Генштабу
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.06.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько (+1000) осіб
- танків – 10970 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 22908 (+12) од.
- артилерійських систем – 29665 (+35) од.
- засобів ППО – 1189 (+1) од.
- літаків – 420 (+4) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 42477 (+237) од.
- крилатих ракет – 3394 (+6) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 53415 (+131) од.