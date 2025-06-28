Генштаб обновил данные о потерях врага: минус еще тысяча оккупантов и 4 самолета РФ
Суббота, 28 июня 2025, 07:10
За прошедшие сутки Силы обороны обезвредили еще 1000 российских солдат и 4 самолета оккупационных военных сил РФ.
Источник: данные Генштаба
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.06.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около (+1000) человек
- танков – 10970 (+1) ед.
- боевых бронированных машин – 22908 (+12) ед.
- артиллерийских систем – 29665 (+35) ед.
- средств ПВО – 1189 (+1) ед.
- самолетов – 420 (+4) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 42477 (+237) ед.
- крылатых ракет – 3394 (+6) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 53415 (+131) ед.