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Генштаб обновил данные о потерях врага: минус еще тысяча оккупантов и 4 самолета РФ

Ольга ГлущенкоСуббота, 28 июня 2025, 07:10
Генштаб обновил данные о потерях врага: минус еще тысяча оккупантов и 4 самолета РФ
иллюстративное фото Генштаба

За прошедшие сутки Силы обороны обезвредили еще 1000 российских солдат и 4 самолета оккупационных военных сил РФ.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.06.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около (+1000) человек
  • танков – 10970 (+1) ед.
  • боевых бронированных машин – 22908 (+12) ед.
  • артиллерийских систем – 29665 (+35) ед.
  • средств ПВО – 1189 (+1) ед.
  • самолетов – 420 (+4) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 42477 (+237) ед.
  • крылатых ракет – 3394 (+6) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 53415 (+131) ед.

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