Генштаб обновил данные о потерях врага: минус еще тысяча оккупантов и 4 самолета РФ

За прошедшие сутки Силы обороны обезвредили еще 1000 российских солдат и 4 самолета оккупационных военных сил РФ.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.06.25 ориентировочно составили:

Реклама: