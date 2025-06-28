Армія РФ за добу атакувала Запорізьку область понад 300 БпЛА різної модифікації

Минулої доби російська армія атакувала Запорізьку область 312 БпЛА різної модифікації, а також завдала 12 авіаційних ударів.

Джерело: начальник Запорізької ОВА Іван Федоров

Пряма мова Федорова: "Чоловік та жінка поранені внаслідок ворожих атак на Пологівський та Василівський райони.

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Загалом упродовж доби окупанти завдали 459 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області".

Деталі: Війська РФ завдали 12 авіаційних ударів по Гуляйполю, Оріхову, Щербаках та Затишшю.

312 російських БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Степногірськ, Лобкове, Кам'янське, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та. Чарівне.

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Крім того, зазначив Федоров, російська армія здійснили 14 обстрілів з РСЗВ, 121 артобстріл населених пунктів Запорізької області.

За словами Федорова, надійшло 20 повідомлень про руйнування житла, господарських споруд та об'єктів інфраструктури.