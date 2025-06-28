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Армия РФ за сутки атаковала Запорожскую область более чем 300 БпЛА различной модификации

Ольга ГлущенкоСуббота, 28 июня 2025, 07:50
Армия РФ за сутки атаковала Запорожскую область более чем 300 БпЛА различной модификации
фото: ЗОВА

За прошедшие сутки российская армия атаковала Запорожскую область 312 БПЛА различной модификации, а также нанесла 12 авиационных ударов.

Источник: начальник Запорожской ОВА Иван Федоров

Прямая речь Федорова: "Мужчина и женщина ранены в результате вражеских атак на Пологовский и Васильевский районы.

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Всего за сутки оккупанты нанесли 459 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области".

Детали: Войска РФ нанесли 12 авиационных ударов по Гуляйполю, Орехову, Щербакам и Затишью.

312 российских БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Степногорск, Лобково, Каменское, Приморское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку и Чаривное.

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Кроме того, отметил Федоров, российская армия осуществила 14 обстрелов из РСЗО, 121 артобстрел населенных пунктов Запорожской области.

По словам Федорова, поступило 20 сообщений о разрушении жилья, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры.

Запорожская областьобстрелроссийско-украинская война
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