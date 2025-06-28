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На Херсонщині у п'ятницю росіяни вбили людину, ще трьох поранили

Катерина ТищенкоСубота, 28 червня 2025, 08:30
На Херсонщині у п'ятницю росіяни вбили людину, ще трьох поранили
ілюстративне фото Getty Images

За добу 27 червня внаслідок російських атак на Херсонщині загинула одна цивільна людина, ще троє дістали поранення.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, поліція області

Пряма мова: "Через російську агресію 1 людина загинула, ще 3 – дістали поранення".

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Деталі: Прокудін повідомив, що 27 червня під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Наддніпрянське, Садове, Придніпровське, Степанівка, Молодіжне, Комишани, Чорнобаївка, Білозерка, Томина Балка, Велетенське, Кізомис, Дніпровське, Миролюбівка, Новодмитрівка, Дар'ївка, Понятівка, Микільське, Токарівка, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Берислав, Новоберислав, Милове, Республіканець, Дудчани, Качкарівка, Тягинка, Львове, Бургунка, Вірівка, Червоний Маяк, Новоолександрівка, Гаврилівка, Золота Балка, Осокорівка, Шевченківка, Хрещенівка, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 26 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопроводи, гаражі та приватні автомобілі.

У п'ятницю ввечері Прокудін повідомляв, що близько 18:20 російські війська атакували з дрона херсонця у Дніпровському районі. 48-річний чоловік дістав важкі поранення і згодом помер у лікарні.

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Оновлено: Поліція Херсонщини уточнила, що 27 червня у Дніпровському районі Херсона внаслідок атаки дрона загинув 73-річний місцевий житель. Також неподалік через скид вибухівки з безпілотника травмувався 46-річний чоловік. Він отримав осколкові поранення обох ніг, постраждалого поліцейські доправили до лікарні.

У Білозерці в результаті артилерійського обстрілу травмування зазнав 69-річний місцевий житель. Він отримав осколкове поранення ноги. На місці події поліцейські надали постраждалому допомогу та евакуювали його до медзакладу.

Херсонська областьвійна
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