В Херсонской области в пятницу россияне убили человека, еще троих ранили

За сутки 27 июня в результате российских атак в Херсонской области погиб один гражданский человек, еще трое получили ранения.

Источник: глава Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram, полиция области

Прямая речь: "Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 3 получили ранения".

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Детали: Прокудин сообщил, что 27 июня под вражеским дроновым террором, артиллерийскими обстрелами и авиаударами находились Антоновка, Надднепрянское, Садовое, Приднепровское, Степановка, Молодежное, Комышаны, Чернобаевка, Белозерка, Томина Балка, Велетенское, Кизомис, Днепровское, Миролюбовка, Новодмитровка, Дарьевка, Понятовка, Никольское, Токаровка, Станислав, Софиевка, Широкая Балка, Берислав, Новоберислав, Миловое, Республиканец, Дудчаны, Качкаровка, Тягинка, Львове, Бургунка, Веровка, Червоный Маяк, Новоалександровка, Гавриловка, Золотая Балка, Осокоровка, Шевченковка, Хрещенівка, Веселое, Казацкое и город Херсон.

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре, жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажку и 26 частных домов. Также оккупанты повредили газопроводы, гаражи и частные автомобили.

В пятницу вечером Прокудин сообщал, что около 18:20 российские войска атаковали с дрона херсонца в Днепровском районе. 48-летний мужчина получил тяжелые ранения и впоследствии скончался в больнице.

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Обновлено: Полиция Херсонской области уточнила, что 27 июня в Днепровском районе Херсона в результате атаки дрона погиб 73-летний местный житель. Также неподалеку из-за сброса взрывчатки с беспилотника травмировался 46-летний мужчина. Он получил осколочные ранения обеих ног, пострадавшего полицейские доставили в больницу.

В Белозерке в результате артиллерийского обстрела травмы получил 69-летний местный житель. Он получил осколочное ранение ноги. На месте происшествия полицейские оказали пострадавшему помощь и эвакуировали его в медучреждение.