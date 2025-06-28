Чинний президент Польщі прибув до Києва з прощальним візитом

Анджей Дуда (ліворуч) і Пьотр Лукасевич (праворуч) у Києві, фото: посольство Польщі в Україні в Х

Чинний президент Польщі Анджей Дуда в День Конституції України 28 червня прибув до Києва.

Джерело: посольство Польщі в Україні в соцмережі Х, інформує "Європейська правда"

Деталі: На київському залізничному вокзалі Дуду зустрів тимчасовий повірений у справах Республіки Польща в Україні Пьотр Лукасевич.

Реклама:

Що передувало: На початку червня Дуда повідомив українському президенту Володимиру Зеленському, що відвідає Україну до завершення свого президентського терміну.

Крім того, Дуда провів зустріч зі своїм наступником Каролем Навроцьким, однією з тем якої стало питання членства України в НАТО.

Чинний польський президент висловив сподівання, що Навроцький, який робив антиукраїнські заяви, після вступу на посаду матиме погляд на Україну з іншої перспективи.