Действующий президент Польши прибыл в Киев с прощальным визитом

Анджей Дуда (слева) и Петр Лукасевич (справа) в Киеве, фото: посольство Польши в Украине в Х

Действующий президент Польши Анджей Дуда в День Конституции Украины 28 июня прибыл в Киев.

Источник: посольство Польши в Украине в соцсети Х, информирует "Европейская правда"

Детали: На киевском железнодорожном вокзале Дуду встретил временный поверенный в делах Республики Польша в Украине Петр Лукасевич.

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Что предшествовало: В начале июня Дуда сообщил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что посетит Украину до окончания своего президентского срока.

Кроме того, Дуда провел встречу со своим преемником Каролем Навроцким, одной из тем которой стал вопрос членства Украины в НАТО.

Действующий польский президент выразил надежду, что Навроцкий, который делал антиукраинские заявления, после вступления в должность будет смотреть на Украину с другой перспективы.