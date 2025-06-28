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Терорист-смертник атакував військову колону в Пакистані: загинули 13 солдатів, десятки поранених

Ольга КацімонСубота, 28 червня 2025, 12:09
Терорист-смертник атакував військову колону в Пакистані: загинули 13 солдатів, десятки поранених
Ілюстративне фото Getty Images

У Пакистані, в провінції Хайбер-Пахтунхва, смертник врізався у військову колону на автомобілі, начиненому вибухівкою – як наслідок загинули 13 військових, ще 10 солдатів і 19 цивільних дістали поранення.

Джерело: Hindustan Times із посиланням на агентство AFP та місцевих чиновників

Деталі: Зазначається, що внаслідок атаки стався потужний вибух. Вибухова хвиля пошкодила навколишні будинки, обвалилася покрівля двох із них, поранивши шестеро дітей.

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Жодне угруповання поки не взяло на себе відповідальність за атаку. Утім, як пише видання, цей регіон часто потерпає від нападів бойовиків угруповання "Техрік-і-Талібан Пакистан".

Пряма мова місцевого посадовця: "Смертник врізався автомобілем, начиненим вибухівкою, у військову колону. Вибух забрав життя 13 військових, ще 10 військових і 19 цивільних отримали поранення".

Передісторія:

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  • 22 червня внаслідок теракту смертника в християнській церкві в столиці Сирії Дамаску загинуло щонайменше 20 осіб, понад 50 дістали поранення.

Пакистантеракт
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