Терорист-смертник атакував військову колону в Пакистані: загинули 13 солдатів, десятки поранених
У Пакистані, в провінції Хайбер-Пахтунхва, смертник врізався у військову колону на автомобілі, начиненому вибухівкою – як наслідок загинули 13 військових, ще 10 солдатів і 19 цивільних дістали поранення.
Джерело: Hindustan Times із посиланням на агентство AFP та місцевих чиновників
Деталі: Зазначається, що внаслідок атаки стався потужний вибух. Вибухова хвиля пошкодила навколишні будинки, обвалилася покрівля двох із них, поранивши шестеро дітей.
Жодне угруповання поки не взяло на себе відповідальність за атаку. Утім, як пише видання, цей регіон часто потерпає від нападів бойовиків угруповання "Техрік-і-Талібан Пакистан".
Пряма мова місцевого посадовця: "Смертник врізався автомобілем, начиненим вибухівкою, у військову колону. Вибух забрав життя 13 військових, ще 10 військових і 19 цивільних отримали поранення".
Передісторія:
- 22 червня внаслідок теракту смертника в християнській церкві в столиці Сирії Дамаску загинуло щонайменше 20 осіб, понад 50 дістали поранення.