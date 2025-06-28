Повітряні сили прокоментували повідомлення про "атаку КАБа по Дніпру"

Повітряні сили заявили про повітряну ціль, випущену з літака тактичної авіації противника з території окупованої Запорізької області, що пролетіла понад 100 км і була збита в передмісті Дніпра.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак, начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону

Дослівно: "Інформуємо щодо повідомлень про "атаку КАБа по Дніпру"!

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Близько 11.30 із повітряного простору тимчасово окупованої території Запорізької області зафіксовано повітряну ціль, випущену із літака тактичної авіації противника. Ціль пролетіла понад 100 км і була збита протиповітряною обороною за межами міста Дніпро.

Тип повітряної цілі буде встановлено після вивчення уламків на місці падіння".

Деталі: Раніше в соцмережах поширювалися повідомлення, що російський КАБ нібито вперше долетів до Дніпра.

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Разом з тим, голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак повідомив про збиття в передмісті Дніпра новітньої бомби-ракети "Гром-1".

Пряма мова Лисака: "Вибух, який чули в передмісті Дніпра, – робота нашої ППО. Дякую захисникам неба за збиття новітньої бомби-ракети "Гром-1"".

Оновлено: Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону наголосив, що поки неможливо визначити тип збитої цілі, її досліджуватимуть фахівці.

Пряма мова Ігната: "Зараз фахівці будуть встановлювати, що за тип цілі було збито. Зараз точно сказати не можна, є порядок ідентифікації по уламках. Зробити це інколи непросто, якщо ціль розлітається на маленькі шматочки. Але, враховуючи, що подія стала резонансною, фахівці спробують з'ясувати, що це була за повітряна ціль. Тому що вже різні версії є по телеграм-каналах, по комунікаціях. Мабуть, з протиповітряної оборони хлопці щось вже стали говорити, десь повідомили і місцеву владу, можливо, дещо передчасно. Але ми не виключаємо, що це міг бути і якийсь новий засіб ураження".