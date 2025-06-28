Воздушные силы прокомментировали сообщения об "атаке УАБа по Днепру"

Воздушные силы заявили о воздушной цели, выпущенной с самолета тактической авиации противника с территории оккупированной Запорожской области, которая пролетела более 100 км и была сбита в пригороде Днепра.

Источник: Воздушные силы ВСУ, глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона

Дословно: "Информируем о сообщениях об "атаке УАБа по Днепру"!

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Около 11.30 из воздушного пространства временно оккупированной территории Запорожской области зафиксирована воздушная цель, выпущенная с самолета тактической авиации противника. Цель пролетела более 100 км и была сбита противовоздушной обороной за пределами города Днепр.

Тип воздушной цели будет установлен после изучения обломков на месте падения".

Детали: Ранее в соцсетях распространялись сообщения, что российский УАБ якобы впервые долетел до Днепра.

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Вместе с тем, глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил о сбивании в пригороде Днепра новейшей бомбы-ракеты "Гром-1".

Прямая речь Лысака: "Взрыв, который слышали в пригороде Днепра, – работа нашей ПВО. Спасибо защитникам неба за сбивание новейшей бомбы-ракеты "Гром-1"".

Обновлено: Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона подчеркнул, что пока невозможно определить тип сбитой цели, ее будут исследовать специалисты.

Прямая речь Игната: "Сейчас специалисты будут устанавливать, какой тип цели был сбит. Сейчас точно сказать нельзя, есть порядок идентификации по обломкам. Сделать это иногда непросто, если цель разлетается на маленькие кусочки. Но, учитывая, что событие стало резонансным, специалисты попытаются выяснить, что это была за воздушная цель. Потому что уже разные версии есть по телеграм-каналам, по коммуникациям. Видимо, из противовоздушной обороны ребята что-то уже стали говорить, где-то сообщили и местным властям, возможно, несколько преждевременно. Но мы не исключаем, что это могло быть и какое-то новое средство поражения".