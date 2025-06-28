ГУР: Росія змушена повертати в стрій застарілі танки Т-62 через нестачу сучасної техніки

Росія масово розконсервовує застарілі бойові машини внаслідок безповоротних втрат озброєння та військової техніки під час війни проти України

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони України

Дослівно: "На тлі виснаження резервів техніки 1970-х років випуску командування зс рф розпочало активне повернення до експлуатації ще давніших зразків, зокрема танків типу Т-62".

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Деталі: За даними ГУР, відновлення танків Т-62 відбувається переважно на базі 103-го бронетанкового ремонтного заводу, що розташований в смт Атамановка Забайкальського краю.

Постачання танків Т-62 до зони бойових дій відбувається переважно зі складів Східного військового округу.

27 червня 2025 року було зафіксовано перекидання 21 одиниці танків Т-62 зі Східного воєнного округу до європейської частини Росії.

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Більшість цих машин перебувають у незадовільному технічному стані, оскільки десятиліттями зберігалися просто неба без обслуговування. Однак через гостру нестачу сучасних основних бойових танків, таких як Т-90М і Т-72Б3М, використання Т-62 розглядається як тимчасове, але вимушене рішення.

Основними факторами, що обмежують можливості виробництва сучасної бронетехніки в РФ, залишаються брак промислових потужностей і дефіцит імпортних високотехнологічних компонентів.

На практиці Т-62 використовуються не лише як активні бойові одиниці, а й як стаціонарні вогневі точки для зміцнення оборонних позицій.

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