Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ГУР: Росія змушена повертати в стрій застарілі танки Т-62 через нестачу сучасної техніки

Ольга КацімонСубота, 28 червня 2025, 13:01
ГУР: Росія змушена повертати в стрій застарілі танки Т-62 через нестачу сучасної техніки
Фото: ГУР МО

Росія масово розконсервовує застарілі бойові машини внаслідок безповоротних втрат озброєння та військової техніки під час війни проти України

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони України

Дослівно: "На тлі виснаження резервів техніки 1970-х років випуску командування зс рф розпочало активне повернення до експлуатації ще давніших зразків, зокрема танків типу Т-62".

Реклама:

Деталі: За даними ГУР, відновлення танків Т-62 відбувається переважно на базі 103-го бронетанкового ремонтного заводу, що розташований в смт Атамановка Забайкальського краю.

Постачання танків Т-62 до зони бойових дій відбувається переважно зі складів Східного військового округу.

27 червня 2025 року було зафіксовано перекидання 21 одиниці танків Т-62 зі Східного воєнного округу до європейської частини Росії.

РЕКЛАМА:

Більшість цих машин перебувають у незадовільному технічному стані, оскільки десятиліттями зберігалися просто неба без обслуговування. Однак через гостру нестачу сучасних основних бойових танків, таких як Т-90М і Т-72Б3М, використання Т-62 розглядається як тимчасове, але вимушене рішення.

Основними факторами, що обмежують можливості виробництва сучасної бронетехніки в РФ, залишаються брак промислових потужностей і дефіцит імпортних високотехнологічних компонентів.

На практиці Т-62 використовуються не лише як активні бойові одиниці, а й як стаціонарні вогневі точки для зміцнення оборонних позицій.

Нагадаємо: В Україні знайшли уламки нового "Шахеда", який має теплове наведення на ціль з допомогою ШІ.

Росіяросійсько-українська війнаГУРзброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Генштаб: Українські дрони уразили підприємство з виробництва "Шахедів" під Москвою
Унаслідок російської атаки на Київ пошкоджено консульський відділ посольства Польщі
"Випав із вікна": у Росії помер віцепрезидент "Транснєфті"
Після масованої атаки РФ повітря в Києві дуже забруднене
Повітряні сили знешкодили 478 цілей з 550 дронів і ракет, якими атакувала Росія
Росія стала першою країною, яка визнала режим Талібану
Усі новини...
Росія
ЗМІ: Росія розширює завод з виробництва бомбардувальників у Казані
Дрони ГУР уразили арсенал ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ – джерело
Німецькі винищувачі вилітали на перехоплення розвідувального літака РФ
Останні новини
13:02
Електромобілі охопили 96,9% авторинку Норвегії в червні 2025 року
12:58
тенісНа Вімблдоні збирають кошти для фонду Балтачі. Олена народилась у Києві, її доля склалася трагічно
12:41
Макрон і Трамп говорили ввечері 3 липня – серед тем була Україна
12:40
фото, відео, доповненоНічний ракетно-дроновий удар: у Києві гасять пожежі, постраждали 26 людей
12:36
ОГП: Двоє братів налагодили незаконну схему переведення військових із бойових частин у тил
12:35
Міноборони кодифікувало новий дрон R-34-T із лазерним наведенням для боєприпасів
12:33
Випускників українських медичних вишів вперше розподілили на навчання в інтернатурі за рейтингом
12:33
Через спеку споживання електроенергії в Україні зросло
12:20
Окупанти влучили в об'єкт цивільної інфраструктури у Кривому Розі: вирує пожежа, 3 постраждалих
12:19
Генштаб: Українські дрони уразили підприємство з виробництва "Шахедів" під Москвою
Усі новини...
Реклама:
Реклама: